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Политика
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Депутат Бессарабов назвал положительные результаты визита председателя правительства в Алтайский край

Депутат Госдумы от Алтайского края разместил на своей странице в Instagram пост, в котором подчеркнул первые положительные результаты визита в регион председателя правительства Михаила Мишустина и ряда федеральных министров.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

«Любую встречу с федеральными руководителями стараюсь использовать для решения реальных проблем региона и для того, чтобы донести волнующие людей вопросы», — подчеркнул Бессарабов.

Во время встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым обсуждались проблемы, волнующие людей пенсионного возраста.

Даниил Бессарабов пояснил, что в Алтайском крае сейчас более 700 тыс. пенсионеров, 110 тыс. из которых до сих пор продолжают работать. Но ежегодная индексация пенсий для этой категории пенсионеров не производится. «Люди, считая это несправедливым, часто обращаются ко мне с вопросом на встречах. И я с ними полностью согласен», — рассказал депутат от «Единой России».

Встреча с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.
Встреча с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов сообщил, что встреча с Антоном Котяковым принесла очень обнадеживающий результат.

Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы («Единая Россия») от Алтайского края:

«Мы добились того, что закон, устанавливающий эту выплату, стал работать, и более 40 тыс. алтайских пенсионеров, отработавших 30 и более лет на селе, получают эту надбавку. Но проблема в том, что, уехав из сельской местности, в силу разных жизненных обстоятельств, они теряют эту выплату. Это неправильно и это мы постарались донести до министра. Благодарю Антона Олеговича за продуктивный рабочий визит, оказанное большое внимание и регулярную поддержку нашего региона. Будем продолжать совместную работу и добиваться результатов.

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