Депутат Бессарабов назвал положительные результаты визита председателя правительства в Алтайский край

Депутат Госдумы от Алтайского края разместил на своей странице в Instagram пост, в котором подчеркнул первые положительные результаты визита в регион председателя правительства Михаила Мишустина и ряда федеральных министров.

«Любую встречу с федеральными руководителями стараюсь использовать для решения реальных проблем региона и для того, чтобы донести волнующие людей вопросы», — подчеркнул Бессарабов.

Во время встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым обсуждались проблемы, волнующие людей пенсионного возраста.

Даниил Бессарабов пояснил, что в Алтайском крае сейчас более 700 тыс. пенсионеров, 110 тыс. из которых до сих пор продолжают работать. Но ежегодная индексация пенсий для этой категории пенсионеров не производится. «Люди, считая это несправедливым, часто обращаются ко мне с вопросом на встречах. И я с ними полностью согласен», — рассказал депутат от «Единой России».

Встреча с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов сообщил, что встреча с Антоном Котяковым принесла очень обнадеживающий результат.

Даниил Бессарабов,

депутат Госдумы ( «Единая Россия») от Алтайского края: