После вручения премии, одним из получателей которой был и сам депутат БГД Алексей Маликов, была проведена встреча с председателем Общероссийской общественной организации «Офицеры России», героем РФ Сергеем Липовым. В рамках мероприятия был разработан дальнейший план работы организации.
Алексей Маликов считает важным, что итогом неформальных встреч офицеров стало проведение конференции по переименованию Общероссийского общественного движения «За реальные дела» в «Сильную Россию».
Алексей Маликов,
депутат Барнаульской гордумы:
С таким лозунгом в 2018 году шел на выборы президент РФ Владимир Путин. Всем известна роль офицеров в истории России. И особенно это важно для нашей современной страны.