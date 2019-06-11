6 июня 2019 года в здании правительства г. Москвы состоялось ежегодное вручение Общероссийской премии «Офицеры России». Депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме», что это событие может не просто стать знаковым, а серьезно скорректировать политическое поле в России.

После вручения премии, одним из получателей которой был и сам депутат БГД Алексей Маликов, была проведена встреча с председателем Общероссийской общественной организации «Офицеры России», героем РФ Сергеем Липовым. В рамках мероприятия был разработан дальнейший план работы организации.

Алексей Маликов считает важным, что итогом неформальных встреч офицеров стало проведение конференции по переименованию Общероссийского общественного движения «За реальные дела» в «Сильную Россию».

Алексей Маликов,

депутат Барнаульской гордумы: