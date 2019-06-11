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Политика
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Депутат БГД Алексей Маликов — о роли офицеров в истории России

6 июня 2019 года в здании правительства г. Москвы состоялось ежегодное вручение Общероссийской премии «Офицеры России». Депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов сообщил в своем аккаунте в «Инстаграме», что это событие может не просто стать знаковым, а серьезно скорректировать политическое поле в России.

Общероссийская премия «Офицеры России»
Общероссийская премия «Офицеры России»
www.za-rd.ru

После вручения премии, одним из получателей которой был и сам депутат БГД Алексей Маликов, была проведена встреча с председателем Общероссийской общественной организации «Офицеры России», героем РФ Сергеем Липовым. В рамках мероприятия был разработан дальнейший план работы организации.

Алексей Маликов считает важным, что итогом неформальных встреч офицеров стало проведение конференции по переименованию Общероссийского общественного движения «За реальные дела» в «Сильную Россию».

Алексей Маликов,
депутат Барнаульской гордумы:

С таким лозунгом в 2018 году шел на выборы президент РФ Владимир Путин. Всем известна роль офицеров в истории России. И особенно это важно для нашей современной страны.

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