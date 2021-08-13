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Политика
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Депутат Госдумы Александр Терентьев встретился с руководителями алтайских заводов, где не хватает рабочих рук

Депутат Госдумы Александр Терентьев вместе с главой Сибирского сельсовета Олегом Борониным и замдиректора Новоалтайского завода энергетического оборудования Евгением Куксиным с рабочим визитом побывали на нескольких предприятиях по производству котельного оборудования в Бийске.

Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Большинство производящих котельное оборудование бийских предприятий образовались на обломках котельного завода — советского гиганта. Теперь от прежнего наследия осталось немного. Канула в лету и система наставничества. На это в беседе с Александром Терентьевым посетовал директор компании Олег Демин.

После окончания учебы часто приходят ребята, которые абсолютно не подготовлены к реальным условиям труда, но с огромными амбициями по зарплате, рассказал Демин.

Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

На предприятии приходится доучивать через систему, которая раньше называлась «шефство-наставничество». Рабочих все равно не хватает. Даже электросварщики часто «мигрируют» на север вахтой в поисках более высокого заработка.

Заметим, что на бийских предприятиях котельного оборудования средняя зарплата превышает среднюю по краю и составляет более 30 тыс. рублей.

Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Александр Терентьев уверен, что подорожание металла — это попытка правительства переложить издержки государства на плечи конечных потребителей.

Думец ознакомился также с литейным производством в Бийске. В наукограде отливают высокоточные детали для котельного оборудования, не нуждающиеся в дальнейшей механической обработке.

Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Суть технологии в том, что сложные трехмерные детали сначала делают из пенополистирола, потом они погружаются в смесь для формования, а при заливке пенополистирол полностью выгорает.

Зарплата у бийских литейщиков может достигать 50 тыс. рублей, но и здесь сталкиваются с нехваткой рабочих. На встрече заводчане интересовались темой повышения пенсионного возраста (для тяжелых условий труда это может быть критично) и инициативой партии «Справедливая Россия — За правду» — «Справедливый базовый доход».

Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Рабочий визит на предприятие по производству котельного оборудования в Бийске.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Александр Терентьев заверил рабочих, что законопроекты о возврате пенсионного возраста к предыдущему уровню с сохранением всех льгот и о «Справедливом базовом доходе» вынесут на голосование в Госдуму сразу же после выборов и назначения нового состава федерального законодательного органа.

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