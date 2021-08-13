Депутат Госдумы Александр Терентьев встретился с руководителями алтайских заводов, где не хватает рабочих рук

Большинство производящих котельное оборудование бийских предприятий образовались на обломках котельного завода — советского гиганта. Теперь от прежнего наследия осталось немного. Канула в лету и система наставничества. На это в беседе с Александром Терентьевым посетовал директор компании Олег Демин.
После окончания учебы часто приходят ребята, которые абсолютно не подготовлены к реальным условиям труда, но с огромными амбициями по зарплате, рассказал Демин.
На предприятии приходится доучивать через систему, которая раньше называлась «шефство-наставничество». Рабочих все равно не хватает. Даже электросварщики часто «мигрируют» на север вахтой в поисках более высокого заработка.
Заметим, что на бийских предприятиях котельного оборудования средняя зарплата превышает среднюю по краю и составляет более 30 тыс. рублей.
Александр Терентьев уверен, что подорожание металла — это попытка правительства переложить издержки государства на плечи конечных потребителей.
Думец ознакомился также с литейным производством в Бийске. В наукограде отливают высокоточные детали для котельного оборудования, не нуждающиеся в дальнейшей механической обработке.
Суть технологии в том, что сложные трехмерные детали сначала делают из пенополистирола, потом они погружаются в смесь для формования, а при заливке пенополистирол полностью выгорает.
Зарплата у бийских литейщиков может достигать 50 тыс. рублей, но и здесь сталкиваются с нехваткой рабочих. На встрече заводчане интересовались темой повышения пенсионного возраста (для тяжелых условий труда это может быть критично) и инициативой партии «Справедливая Россия — За правду» — «Справедливый базовый доход».
Александр Терентьев заверил рабочих, что законопроекты о возврате пенсионного возраста к предыдущему уровню с сохранением всех льгот и о «Справедливом базовом доходе» вынесут на голосование в Госдуму сразу же после выборов и назначения нового состава федерального законодательного органа.