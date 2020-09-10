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Политика

Депутат Госдумы начал готовить амнистию для Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал готовить проект амнистии, который в том числе может помочь приговоренному к 8 годам лишения свободы актеру Михаилу Ефремову, рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

По словам Дюпина, партия попросит амнистировать тех, кто совершил «не самые страшные преступления», проект будет готов в 2021 году.

Согласно инициативе, Ефремов сможет попасть под амнистию в связи с тем, что у него не было умысла совершить убийство, несмотря на то, что погиб человек и есть отягчающие обстоятельства.

Ранее адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский рассказал, что стороне защиты Ефремова стоило дать подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии — это могло бы спасти его от колонии, пишет Lenta.ru.

По словам Добровинского, это — «грандиозная ошибка» адвоката Ефремова, ведь он мог получить четыре года условно.

8 сентября в Пресненском суде Москвы огласили приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП — 8 лет колонии общего режима. Дне, проведенные под домашним арестом, вычтут из оглашенного приговора.

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