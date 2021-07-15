Депутат Госдумы от Алтайского края получил награду за укрепление обороны России

Александр Терентьев, депутат Государственной думы от Алтайского края, Республик Алтай, Тыва и Хакасия. Он входит в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Награду от имени министра обороны вручил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

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Медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» учредили в 2019 году. Ею награждают военных и гражданских служащих Вооруженных сил России и других граждан, за развитие взаимодействия Вооруженных сил с органами государственной власти и местного самоуправления.