Депутат Госдумы от Алтайского края возглавил известный литературный журнал

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы РФ от Алтайского края (партия КПРФ), стал главным редактором журнала «Юность». Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

Шаргунов процитировал создателя журнала Валентина Катаева, чью биографию он написал: «Будущие мои биографы с большим удивлением обнаружат, что в один прекрасный день я стал редактором небезызвестного иллюстрированного ежемесячника под названием „Юность“, придуманного мною в часы одиноких ночей во время бессонницы».

Сергей Шаргунов,

депутат Госдумы РФ:

— А мне как-то в час предутреннего сна, вскоре после того, как я закончил катаевскую биографию, привиделось, будто я оказался в редакции журнала «Юность». В рассветной полумгле парю, плаваю под серыми старыми плафонами, и вдруг сталкиваюсь с полупризрачным Валентином Петровичем, и он жилисто и тряско пожимает мне руку.

Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно.

По словам Шаргунова, «Юность» сейчас переживает время не из лёгких и ему «хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать её ярче и сильнее». А в будущем превратить в ведущий литературный журнал, где будет появляться «лучшее, талантливое, живое, интересное».

Журнал «Юность». t. me/shargunov

Что известно о Сергее Шаргунове

Сергей Шаргунов родился 12 мая 1980 года в Москве. Он российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий, депутат Госдумы.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер». С февраля 2018 года является заместителем председателя Союза писателей России.

В 2016 году вышла книга Шаргунова «Катаев. Погоня за вечной весной» в серии «Жизнь замечательных людей» о первом главном редакторе журнала «Юность» Валентине Катаеве.

Что известно о журнале «Юность»

Журнал «Юность» — советский, затем российский литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года. Был основан по инициативе Валентина Катаева, который стал первым главным редактором. До 1991 года журнал являлся органом Союза писателей СССР, в дальнейшем он стал независимым изданием. В лучшие годы его тираж доходил до 1 млн экземпляров.