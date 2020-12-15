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Политика

Депутат Госдумы попытается ужесточить наказание за клевету в интернете

Законопроект, предусматривающий лишение свободы за распространение клеветы в интернете, внесен в Госдуму, сообщил «Интерфакс». Клевета может быть опубликована на любом ресурсе, имеющим или не имеющим статуса СМИ.

Фейк.
Фейк.
@altai_government_open

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в статью Уголовного кодекса РФ (статья 128.1 «Клевета»), и ужесточить санкции за публичную клевету (в том числе в интернете) — установить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сайт или ресурс могут не иметь статус СМИ. Сейчас часть 2 статьи 128.1 УК регулирует наказание только за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ.

Максимальное наказание по этой статье составляет штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Фейк про медицинские маски.
Фейк про медицинские маски.
22.мвд.рф.

Однако аудитория ресурсов, не имеющих статуса средства массовой информации, может быть значительно больше, чем у СМИ, сообщает пояснительная записка. Так что законопроект предлагает «устранить данный пробел правового регулирования».

Помимо клеветы в интернете, такое же наказание по той же второй части статьи 128.1 — максимум два года лишения свободы — предлагается установить за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». В сопроводительных документах нет объяснения, что это означает.

Депутат Дмитрий Вяткин в 2019 году стал одним из авторов закона о наказании за распространение недостоверной информации и публикаций, проявляющих неуважение к власти.

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