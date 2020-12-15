Депутат Госдумы попытается ужесточить наказание за клевету в интернете

Законопроект, предусматривающий лишение свободы за распространение клеветы в интернете, внесен в Госдуму, сообщил «Интерфакс ». Клевета может быть опубликована на любом ресурсе, имеющим или не имеющим статуса СМИ.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в статью Уголовного кодекса РФ (статья 128.1 «Клевета»), и ужесточить санкции за публичную клевету (в том числе в интернете) — установить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сайт или ресурс могут не иметь статус СМИ. Сейчас часть 2 статьи 128.1 УК регулирует наказание только за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ.

Максимальное наказание по этой статье составляет штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

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Однако аудитория ресурсов, не имеющих статуса средства массовой информации, может быть значительно больше, чем у СМИ, сообщает пояснительная записка. Так что законопроект предлагает «устранить данный пробел правового регулирования».

Помимо клеветы в интернете, такое же наказание по той же второй части статьи 128.1 — максимум два года лишения свободы — предлагается установить за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». В сопроводительных документах нет объяснения, что это означает.

Депутат Дмитрий Вяткин в 2019 году стал одним из авторов закона о наказании за распространение недостоверной информации и публикаций, проявляющих неуважение к власти.