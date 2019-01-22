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Политика
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Депутат Госдумы предложил сделать день капитуляции Японии праздником

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил объявить праздником день капитуляции Японии.

Шикотан, Курилы.
Шикотан, Курилы.
wikimedia.org, СС0

«Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии», — заявил Шерин во время пленарного заседания.

2 сентября сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу, пишет РИА Новости.

Москва и Токио до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года.

22 января вопрос мирного договора обсудят Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который прилетел на переговоры в Москву.

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