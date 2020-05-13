Депутат Госдумы предложил вдвое уменьшить число народных избранников

Сокращение вдвое числа депутатов по стране даст возможность сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах — в этом уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о чем и сообщил в Twitter.

Выборы необходимо проводить раз в два-три года, считает политик.

«Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — отметил парламентарий.

Ранее Жириновский обратился таким предложением к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, пишет «МК». Жириновский объяснил его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть по меньшей мере два метра.

Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 12, 2020

По словам политика, от этого «ничего не изменится в стране, только лучше будет».

Комментаторам идея понравилась, и они стали оставлять едкие замечания к идее лидера ЛДПР: «Точно, встаньте и уйдите, вместе со всеми своими людьми. Начните с себя», «Сократить всех вас надо — толку никакого», «Дума должна собираться 1 раз в 5 лет на съезд. Вот будет экономия бюджета, и глупые законы перестанут печь, как пирожки».