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Политика

Депутат Госдумы предложил закрыть все тюрьмы

Необходимо прекратить работу тюрем в России — такое мнение в официальном telegram-канале высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Так политик отреагировал на новость об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы в будущем закрыть все тюрьмы», — заявил Жириновский.

Он отметил, что «Кресты» (следственный изолятор в Санкт-Петербурге) уже закрыли, осталось поступить так же с другими казенными учреждениями, где отбывают наказание заключенные.

Преступникам бессмысленно ограничивать свободу, нужно предотвращать сами преступления за счет дискуссий в обществе и привития идей гуманизма с детства, уверен политик, пишет ura.ru. В таком случае, как убежден Жириновский, к 2050 году тюрьмы уже не понадобятся.

Ранее сообщалось, что глава ФСИН РФ Геннадий Корниенко ушел в отставку. Генерал-полковник освободил пост, так как достиг предельного возраста нахождения на службе. Корниенко возглавлял ведомство с 2012 года, недавно ему исполнилось 65 лет, передает «Национальное агентство новостей».

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