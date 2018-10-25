Депутат Госдумы предложила заблокировать сайты знакомств

Депутат рассказала, что возглавляет комитет «по нормальной семье» и что раньше мужчина и женщина не женились сразу после знакомства.

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?» — отметила Плетнева.

По ее мнению, встреча с малознакомым человеком из интернета может обернуться непредсказуемыми последствиями. «Им может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной. Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно!» — отметила депутат. Также она вспомнила, что раньше люди знакомилимь в транспорте, на улице, на танцах, но «это не значит, что сразу женились».

Она заявила, что согласна с ограничением доступа к площадкам для знакомств и к интернету вообще, потому что «люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать».