Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
119

Депутат Госдумы признал, что пенсия «не обеспечивает», и посоветовал россиянам самим копить на нее

О накоплениях на пенсию нужно начинать думать еще в молодости, потому что даже если пенсию назначают, вопросов жизнеобеспечения она не решает, сообщил радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

О пенсии следует задумываться смолоду.
О пенсии следует задумываться смолоду.
Михаил Хаустов

«Я на пенсию и не рассчитывал. Попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому», — сказал депутат.

По словам Ремезкова, люди в силах создать себе материальную базу при правильном планировании и должных усилиях.

Александр Ремезков,
первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам:

Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно. Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это всё равно минимум.

Ранее Госдума приняла закон о добровольном отказе депутатов от повышенных пенсий. Он вступит в силу со следующего года. Тем, кто проработал в Госдуме от 5 до 10 лет, полагается доплата 46,6 тыс. рублей; тем, кто проработал больше 10 лет, — 63,6 тыс.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка