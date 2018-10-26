Депутат Госдумы признал, что пенсия «не обеспечивает», и посоветовал россиянам самим копить на нее

О накоплениях на пенсию нужно начинать думать еще в молодости, потому что даже если пенсию назначают, вопросов жизнеобеспечения она не решает, сообщил радиостанции « Говорит Москва » первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

«Я на пенсию и не рассчитывал. Попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому», — сказал депутат.

По словам Ремезкова, люди в силах создать себе материальную базу при правильном планировании и должных усилиях.

Александр Ремезков,

первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам:

Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно. Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это всё равно минимум.

Ранее Госдума приняла закон о добровольном отказе депутатов от повышенных пенсий. Он вступит в силу со следующего года. Тем, кто проработал в Госдуме от 5 до 10 лет, полагается доплата 46,6 тыс. рублей; тем, кто проработал больше 10 лет, — 63,6 тыс.