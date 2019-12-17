Депутат Госдумы сравнила с уголовниками малоимущих соотечественников

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, пишет «Ридус».