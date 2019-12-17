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Политика

Депутат Госдумы сравнила с уголовниками малоимущих соотечественников

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
er.ru

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, пишет «Ридус».

Ни одна страна мира не выделяет так много средств на социальные нужды граждан, как Россия, уверена депутат.

По ее мнению, необходимо просчитать экономические риски перед тем, как принимать решение по освобождению россиян с доходом ниже прожиточного минимума от уплаты НДФЛ, пишет ura.ru.

Пользователи сети обрушились на политического деятеля, которая сравнивает бедных сограждан с уголовниками и тунеядцами.

Ранее Гусева предлагала смягчить наказание для госслужащих за «незначительные» коррупционные преступления.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Медведев о теме

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «очень чувствительной темой» возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. Он подчеркнул, что в налоговом законодательстве пока не существует определения категории граждан, которых следует считать малоимущими.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил, что России нужно со временем ввести прогрессивный НДФЛ. По его словам, он согласен платить «налог на богатых» в размере 20—50%, передает RT.

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