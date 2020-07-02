Депутат Госдумы удивился отказу РПЦ проверять священников «на судимость»

Депутат Госдумы Евгений Марченко выразил удивление негативной реакцией Русской православной церкви на его предложение проверять наличие судимостей и психических отклонений при рукоположении в священники.

По его мнению, такая проверка позволила бы не допускать к служению людей, которые подрывают авторитет церкви.

Парламентарий отметил — эта инициатива является его личной позицией, и что предложение было высказано в деликатной форме прошения у Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Он подчеркнул, что не намерен навязывать свою идею РПЦ.

«Мое желание просто подсказать и помочь, как наладить, выстроить ситуацию внутри Церкви — чтобы люди, заведомо корыстные, алчные, те, которые не верят в Бога, психически нездоровы или преступники, не могли становиться священниками и принимать этот высокий духовный сан. Чтобы впоследствии не подставлять, не позорить мать-Церковь и не снижать ее духовный авторитет в народе», — цитирует Марченко РИА Новости.

Депутат заявил, что реакция со стороны Московской патриархии убедила его в необходимости законопроекта о проверке священников на наличие судимости и психических отклонений при рукоположении. И если раньше он просил разрешения патриарха для осуществления такой деятельности, то теперь намерен вплотную заняться разработкой такого нормативного документа в соответствии со своими полномочиями депутата, пишет News.ru.

Что произошло

Ранее Марченко направил обращение в патриархию в связи с ситуацией вокруг схиигумена Сергия (Романова). В обращении депутат предложил включить служителей культа в список профессий с обязательным предоставлением справки об отсутствии судимости и с медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний.

Однако в правовом управлении Московской патриархии инициативу назвали грубо противоречащей конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства.