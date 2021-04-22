Депутат из Сибири опубликовала пост с угрозами, а потом согласилась, что они были чересчур угрожающие

Депутат заксобрания Красноярского края от «Единой России» Елена Пензина опубликовала в своем Telegram-канале пост про протестные акции, который внезапно для нее начали обсуждать по всей стране.

Пензина опубликовала запись 18 апреля. Пост получился настолько скандальным, что она уже четвертый день отвечает на выпады в свою сторону.

Стоит отметить, что пост — это не ее личные мысли, как подумали многие, а принадлежит другому человеку. Пензина лишь переопубликовала слова, потому что сильно понравились.

Она пояснила, что пришедшиеся ей по душе мысли высказал «адвокат, а ранее настоящий мент — не из штаба, бумажки перебиравший, а видевший кровь и смерть».

Мысли «бывшего мента»: «Позволю себе высказать свои пять копеек. Думаю, никто не гавкнет, что мне маячит депутатство или что я в какой-то партии. Многие меня лично знают. Я человек аполитичный и никак не завишу от власти. Мне пофиг на Путина. Я постоянно в конфликтах с ментами и фейсами. Но! Навальный — это мразь, конченая мразота, пытающаяся красивыми словами засрать людям мозг. „Онитутвласть“? Кто? Блогеры? Соплячье? Менеджеры из салонов связи и баристы? Тиктокеры и стримеры? Нет, они в большинстве своем тунеядцы. Ничего еще не создав уже лезут разрушать?! Хрен им. Власть тут мы. И наши дети. Мы, создавшие эту страну из того, что стало с империей, разрушенной такой же мразью как Навальный с пятном на башке, а не эти щенки 15-летние, орущие про „бить ментов“. Клоуны интернетные. А вы никогда не думали, что будет, если на улицы выйдем мы? Злые взрослые дядьки, прошедшие крым и рым? У которых все в жизни нормально и которым ваши идеи не интересны. И пойдем вместе с ментами вас разгонять? И на нас ни закон о полиции, ни идеи либерализма распространяться не будут. И не с камерами и телефонами выйдем защищать наши права и свободы. Так что думайте интернетные мыслители, социологи, политологи и прочие блогеры, что на улице, где вы будете захватывать власть, вас встретят злые не толерантные парни с непростой судьбой и тяжелыми кулаками»

Акция протеста 31 января. Красноярск. prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

Эпилог к сказанному написала сама Пензина, подчеркнув, что опубликовала всего лишь одно из мнений, одно из многих, поскольку в России «реально много таких людей».

«При этом нужно понимать, что насилие порождает насилие и я уверена, что никто из адекватных людей в своей жизни и жизни своих детей не хочет ни революций, ни погромов», — заключила депутат.

После этого в сторону Пензиной направили волну негатива. Она, как опытный депутат, быстро сориентировалась и ответила «на весь бред», который ей начали присылать.

«Не бывает мирных шествий, когда речь идет о свержении власти. Хватит уже включать инфантильность и как мантру повторять про мирные протесты <…> Включите свой мозг и поймете, что вас просто используют как пушечное мясо. И что Россия — это не организаторы ФБК, а совсем другие люди, которым важны целостность страны, здоровье и благополучие близких и мирное небо над головой», — указала депутат.

Однако история с постом лишь продолжила разгораться. Ситуацию подхватили не какие-то блогеры, а известные в стране люди — писатель Борис Акунин, политик Евгений Ройзман и другие.

Евгений Ройзман прокомментировал пост красноярского депутата Елены Пензиной. prmira.ru со ссылкой на Twitter Евгения Ройзмана.

В итоге «мысли бывшего мента» пришлось отредактировать. Стоит отметить, что та запись, которая опубликована на данный момент, накануне потеряла самую «сочную» часть текста. Например, угрозы «избить арматурой» или «применить газовые камеры».

Вечером 21 апреля Пензина согласилась, что поступила опрометчиво, когда опубликовала чьи-то мысли без серьезного подхода к их фильтрации.

«Соглашусь, что мне, как депутату, стоило публиковать мнение другого лица, которое содержало слишком жесткие формулировки и радикальные речевые обороты, отредактировав цитату. Разумеется, лично я насилие не разделяю, поэтому отредактировала ряд фрагментов», — написала она.

Также подчеркнула, что не разделяет призывы к насилию в отношении сограждан, какими они бы не были: «Я никогда не допускала угроз в адрес людей вне зависимости от их политических позиций и взглядов, и являюсь твердым сторонником гражданского мира».

При этом добавила, что именно участники незаконных акций пытаются разрушить в России гражданский мир, согласие и поступательное развитие государства и общества.

Сторонникам Навального, у которых «много энергии и желания изменить страну к лучшему», Пензина посоветовала организовать согласованный субботник по всей России.