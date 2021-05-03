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Политика

Депутат обвинил губернатора российского региона в подкупе на сумму 2 млн долларов

Депутат заксобрания Приморского края, бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко обвинил в своем Instagram губернатора Олега Кожемяко в попытке подкупа.

Социальные сети. Инстаграм.
Социальные сети. Инстаграм.
СС0

Ищенко рассказал, что в 2018 году Олег Кожемяко предлагал ему через через третьих лиц крупную взятку за отказ от участия в избирательной кампании, пишет polit.ru.

«Вы, губернатор, самозванец. Осенью 2018 года, когда все возможные пути отстранения меня от избирательной кампании были вами исчерпаны, вы за стол переговоров посадили нашего с вами общего друга. Я попросил, чтобы он вам передал, что если президент Путин хочет, чтобы Приморским краем рулил Олег Николаевич Кожемяко, то я вставлять палки в колеса не буду, потому что кто я такой против нашего президента. Те два миллиона долларов, которые вы мне предлагали, я от них отказался», — заявил депутат.

Андрей Ищенко заявил, что записал свой разговор с представителем Олега Кожемяко и передал его в управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Эту запись он не обнародовал. Спецслужбы пока не отреагировали.

Впоследствии пост был удален. Вместо него появился другой: «"Красным строиться! Форма одежды номер пять! На первый, второй рассчитаться! Командирам отделений доложить о численном составе!»

Пресс-служба губернатора Приморья пока не комментировала заявление депутата заксобрания.

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