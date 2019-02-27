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Политика

«По пьяни всё». Депутат рассказал, почему отказался считать педофилов маньяками

В Екатеринбурге местный депутат Александр Колесников заявил, что педофилы не являются маньяками, а в МВД заняты их поимкой в качестве «общеполитических трендов» вместо реальной работы, сообщает РИА Новости.

Александр Колесников.
Александр Колесников.
опубликовано на сайте www.egd.ru

Такое заявление Александр Колесников, депутат екатеринбургской гордумы от «Справедливой России» сделал после доклада горуправления МВД на заседании городского парламента.

«Меня напрягает ситуация, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. У нас такое ощущение, что правительство решило — сейчас боремся с педофилами, и все бросаются на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами знаем, что педофилы — это не маньяки, это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие», — сказал Александр Колесников.

Позже депутат объяснил свои слова тем, что действительно считает, что большая часть преступлений против детей совершается в состоянии алкогольного опьянения, пишет Tagilcity.ru.

«Посыл был такой, что большинство жутких преступлений в отношении несовершеннолетних совершается не маньяками, а по причине людей в пьяном состоянии и так далее. У нас просто столько маньяков нет. А то, что педофилы — это, безусловно, маньяки и преступники — это не обсуждается. Вот, о чём шла речь», — сказал Колесников.

По словам депутата гордумы Екатеринбурга, полиция ловит «политический хайп», тогда как зачастую преступления против несовершеннолетних совершают не маньяки-педофилы.

До этого в прессе обсуждали другое громкое высказывание Колесникова о том, что журналисты — «бестолочи» и должны работать для депутатов.

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