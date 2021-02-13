Депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова пойдет под суд за крупную растрату

Председатель кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов», депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате бюджетных средств, пишет информагентство ТАСС.

Пресс-служба областного следственного управления СК сообщило порталу, что прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении председателя Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

«Она обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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Источник в правоохранительных органах уточнил журналистам ТАСС, что речь идет о Валентине Шмаковой, депутате парламента Кузбасса.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов, который был пожертвован организации коммерческой фирмой.

Вместо этого она оформила документы, согласно которым сама выступила покупателем автомобилем, якобы потратив 100 тыс. рублей. Деньги в кассу или на счет общества не внесла. С документами, подтверждающими право собственности, она поставила автомобиль на учет в ГИБДД.

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Факт был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кемерово. Материалы были переданы в следственные органы.

В ходе расследования было доказано еще три эпизода преступной деятельности депутата. В частности, с мая 2015 по февраль 2019 года обвиняемая как частное лицо приобрела в автосалоне три машины на сумму 861 тыс. рублей. При этом Шамкова расплатилась деньгами с расчетного счета общества инвалидов.

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Депутат полностью признала свою и сотрудничала со следствием.

В счет возмещения ущерба на ее имущество наложен арест на общую сумму около 1,5 млн рублей. Также она добровольно вернула общественной организации автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов.