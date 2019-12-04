Депутат пожаловался на штрафы в Госдуме и матрасы со штампами

Дисциплина в Госдуме в седьмом созыве стала гораздо строже по сравнению с шестым — на это пожаловался свердловский депутат-единоросс Александр Петров.

Парламентарий рассказал, что теперь думцев штрафуют и за больничные, и за прогул заседания без уважительной причины. Размер штрафа — 46 тыс. рублей, и Петров считает эту сумму «неприлично большой». Сам он старается заседания не пропускать, чтобы его не оштрафовали, пишет Znak.com.

«Надо сидеть на заседаниях. Это правильно. Нас для этого вообще выбрали», — сказал он.

По словам Петрова, в Госдуме «надо пахать», а всякие «понты» (вроде служебной квартиры) — миф.

«Это советское жилье, построенный в 1990-е годы панельный дом… Арендованная квартира советского образца. Я зашел туда и сказал: «Это офицерский кубрик», — признался депутат.

Правда, сейчас, по его словам, стало лучше — у Петрова сейчас 3-комнатная служебная квартира площадью около 100−110 кв. метров. Но парламентария «раздражает простынь со штампом».

«Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать», — поделился он жизненными трудностями и пояснил: менять в служебном жилье ничего нельзя, это проверяет спецкомиссия, пишет «Росбалт».