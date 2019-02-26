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Политика

Депутат предложил Медведеву вернуть обращение «господин» в силовых структурах

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть обращение «господин» в силовые структуры России. Парламентарий направил инициативу председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

«Прошу вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения „господин“ во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка», — цитирует RT текст обращения Петрова.

Обращение «товарищ», которое после революции начало действовать в Красной армии и милиции, больше не актуально, пояснил депутат. По его мнению, главной причиной для смены традиционного обращения служит качественный рост Минобороны и МВД.

В СССР обращение «товарищ» было официальным, пишет ura.ru. В современной России данная форма приветствия является уставной в Вооруженных Силах РФ.

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