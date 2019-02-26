Депутат предложил Медведеву вернуть обращение «господин» в силовых структурах

«Прошу вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения „господин“ во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка», — цитирует RT текст обращения Петрова.

Обращение «товарищ», которое после революции начало действовать в Красной армии и милиции, больше не актуально, пояснил депутат. По его мнению, главной причиной для смены традиционного обращения служит качественный рост Минобороны и МВД.

В СССР обращение «товарищ» было официальным, пишет ura.ru. В современной России данная форма приветствия является уставной в Вооруженных Силах РФ.