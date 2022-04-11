Депутат предложил запретить выезд госслужащих за рубеж

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил о необходимости значительно ограничить возможности выезда российских государственных служащих за рубеж, сообщает РИА «Новости» .

«Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже „самые запланированные“ поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами», — считает Хамзаев.

В качестве примера он привел практику из своей фракции, по которой депутаты от «Единой России» обязаны сообщать руководству партии о выезде за границу заранее.

Ограничение на поездки за рубеж необходимо наложить на членов обеих палат парламента, а также на руководителей государственных органов и региональных правительств, отметил депутат, пишет Газета.Ru.

Хамзаев отмечает — необходимость в данном ограничении назрела из-за появления недостоверных сообщений о «тайном» выезде российских госслужащих.

Ранее сообщалось, что госслужащие будут получать премии за добросовестное исполнение своих обязанностей.