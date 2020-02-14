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Политика

Депутат рассказал о Конституции, нацеленной против «особых прав для ЛГБТ-сообщества»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает изменения в Конституцию, закрепляющие традиционный брак, важным и своевременным шагом, пишет «Парламентская газета».

Наталья Кувшинова и Петр Толстой.
Наталья Кувшинова и Петр Толстой.
www.instagram.com/kuvshinova_natalya

Толстой подчеркнул, что обсуждаемые сегодня поправки в Конституцию РФ — это не только социальные гарантии для большинства граждан России и укрепление суверенитета.

«Это очень важный и своевременный шаг по закреплению традиционных ценностей. При чем шаг, рассчитанный на перспективу: никакие международные институты впредь не смогут навязать России какие-либо особые права для ЛГБТ-сообщества», — отметил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию поддержал инициативу о том, что в Основном законе должно быть закреплено понятие брака, как союза мужчины и женщины.

Толстой обратил внимание, что в данном случае речь идет именно про брак, а не про семью.

По его словам, соответствующую поправку ранее передали сопредседателю рабочей группы Павлу Крашенинникову.

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