Депутат решил, что Алла Пугачева лишится зарубежной недвижимости и дети останутся без наследства

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

По его мнению, они лишатся всей своей зарубежной недвижимости и будут там никому не нужны, пишет SHOT. Соответственно, дети пары — Лиза и Гарри — останутся без наследства.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля.

Она уехала на Кипр. По информации издания, Примадонна вместе с детьми проведет там год. Ранее сообщалось, что у Пугачевой есть кипрский паспорт.

Более, того у Народной артистки СССР есть на Кипре вилла, которую она приобрела в 2017 году. По другой информации, у пары есть роскошные апартаменты стоимостью почти 1 млрд рублей.

Между тем у Аллы Пугачевой апартаменты на берегу океана в Майами. Кстати, в США сейчас находится и ее дочь — Кристина Орбакайте.

При этом адвокат прокомментировал сообщения о тяжелой болезни Аллы Пугачевой.

Еще до отъезда из России в Израиль у Примадонны сильно ухудшилось состояние здоровья, сообщали многие СМИ.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, Алла Борисовна прекрасно себя чувствует и не выглядит на свой возраст. Адвокат также подчеркнул, что такие обсуждения — показатель того, что даже после отъезда Пугачева остается звездой.

*Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).