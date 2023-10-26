Депутат решил, что Алла Пугачева лишится зарубежной недвижимости и дети останутся без наследства

По его мнению, они лишатся всей своей зарубежной недвижимости и будут там никому не нужны, пишет SHOT. Соответственно, дети пары — Лиза и Гарри — останутся без наследства.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля.
Она уехала на Кипр. По информации издания, Примадонна вместе с детьми проведет там год. Ранее сообщалось, что у Пугачевой есть кипрский паспорт.
Более, того у Народной артистки СССР есть на Кипре вилла, которую она приобрела в 2017 году. По другой информации, у пары есть роскошные апартаменты стоимостью почти 1 млрд рублей.
Между тем у Аллы Пугачевой апартаменты на берегу океана в Майами. Кстати, в США сейчас находится и ее дочь — Кристина Орбакайте.
При этом адвокат прокомментировал сообщения о тяжелой болезни Аллы Пугачевой.
Еще до отъезда из России в Израиль у Примадонны сильно ухудшилось состояние здоровья, сообщали многие СМИ.
По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, Алла Борисовна прекрасно себя чувствует и не выглядит на свой возраст. Адвокат также подчеркнул, что такие обсуждения — показатель того, что даже после отъезда Пугачева остается звездой.
*Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).