Депутат украинской Рады заявил, что экс-президент готовит госпереворот

Украинский депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил журналистам, что предыдущий президент Петр Порошенко готовит государственный переворот.

По его мнению, Порошенко «финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости», который пройдет 24 августа.

Якобы в этот день мирный марш превратится в противостоящий митинг и закончится государственным переворотом. Депутат сообщил, что бывший лидер страны планирует захватить несколько административных зданий и даже Офис президента.

В результате переворота будут требовать досрочные выборы президента и парламента, пишет РИА «Новости».

«Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот», — заявил Кива.

Депутат также уточнил, что участвовать в перевороте будут люди, которые «имеют желание и опыт свержения власти», а украинские СМИ осветят это как «демократический процесс».