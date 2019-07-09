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Политика

Депутат заявила, что видела обстрел Донбасса с борта МКС

Депутат и космонавт Елена Серова, член российской делегации в ОБСЕ рассказала, что с борта МКС было хорошо видно, как Украина в 2014 обстреливала Донбасс. На это обращает внимание РБК.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — сказала Елена Серова во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

РБК обращает внимание на то, что позднее в интервью «Говорит Москва» депутат объяснила, что речь идет об экспедиции, которая началась в сентябре 2014 года. По ее словам, и она, и другие космонавты МКС видели в иллюминаторы «вспышки, всполохи и молнии» на востоке Украины.

В беседе с Русской службой BBC летчик-космонавт Юрий Батурин усомнился в том, что с борта МКС депутат могла увидеть военные действия. Он посчитал ее слова преувеличением.

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