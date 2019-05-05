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Политика

Депутата Госдумы обвинили в стрельбе из автомата во дворе жилого дома

В интернете появилось видео, где человек стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышове (Свердловская область). Пользователи предположили, что стрельбу устроил депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин от партии «Справедливая Россия», он был там с рабочим визитом, сообщили «РИА Новости».

Дмитрий Ионин, член Комитета по жилищной политике ГД РФ.
Дмитрий Ионин, член Комитета по жилищной политике ГД РФ.
Скриншот видео www.1tv.ru

На видеозаписи видно, как предположительно Ионин достает автомат из багажника автомобиля и начинает стрелять в воздух. Видео записано жильцами дома, где произошел инцидент

Дмитрий Ионин опроверг, что он устроил стрельбу во дворе дома.

«Да, действительно, подошел человек к моему помощнику, дал там ему (игрушечный. — прим. ред.) автомат, нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять (машин. — Прим. ред.) ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов», — рассказал депутат.

На своей странице в Facebook он пригласил журналистов на чай и обещал рассказать все подробности инцидента.

Дмитрий Ионин,
депутат Госдумы РФ:

— Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за своё поведение. А также честное признание, что готов в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс и внимание к проблеме обманутых дольщиков, которых обокрал местный строитель под сиянием звезд с некоторых погон.

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