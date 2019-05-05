Депутата Госдумы обвинили в стрельбе из автомата во дворе жилого дома

На видеозаписи видно, как предположительно Ионин достает автомат из багажника автомобиля и начинает стрелять в воздух. Видео записано жильцами дома, где произошел инцидент

Дмитрий Ионин опроверг, что он устроил стрельбу во дворе дома.

«Да, действительно, подошел человек к моему помощнику, дал там ему (игрушечный. — прим. ред.) автомат, нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять (машин. — Прим. ред.) ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов», — рассказал депутат.