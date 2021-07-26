Депутата могут снять с выборов за пост 10-летней давности

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что был вызван в полицию для дачи объяснений по поводу поста, который он разместил в соцсети в 2011 году.

Ему грозит возбуждение административного дела по статье 20.29 КоАП о распространении экстремистских материалов, и как следствие — поражение в пассивном избирательном праве, рассказал Бондаренко на своем YouTube-канале.

Депутат уточнил, что его вызвали в полицию и заявили, что 10 лет назад он разместил на своей странице в соцсети экстремистский материал, который был признан таковым спустя два года после публикации Бондаренко, передает Fn-volga.ru.

Он напомнил, что статья 20.29 КоАП поражает гражданина в пассивном избирательном праве на год.

«То есть, заведя это производство сейчас, в преддверии выборов, они снимут меня с выборов, в том числе со списка коммунистической партии», — констатировал политик.

Он также не сможет избираться в новый созыв Саратовской областной думы, депутатом которой он является сейчас, в 2022 году, пишет «Росбалт».