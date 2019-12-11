Депутатам предложили перестать обезличиваться и открыто голосовать за мэра Барнаула

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской гордумы, единоросс Иван Огнев предложил коллегам проводить открытое голосование по выборам главы города. Об этом он заявил на заседании местного политсовета Барнаульского отделения «Единой России».

Речь идет об изменении регламента думы. В действующем документе говорится, что голосование должно быть тайным, но единороссы предлагают сделать его открытым.

«Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор. Кроме того, при тайном голосовании постоянно существует проблема с подсчетом голосов. Во избежание критики и необоснованных негативных высказываний в адрес счетной комиссии мы предлагаем избирать главу Барнаула открыто», — цитирует Огнева пресс-служба «ЕР».

Присутствующие предложение поддержали.

Огнев подготовит проект решения думы.