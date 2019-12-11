Депутатам предложили перестать обезличиваться и открыто голосовать за мэра Барнаула

Речь идет об изменении регламента думы. В действующем документе говорится, что голосование должно быть тайным, но единороссы предлагают сделать его открытым.
«Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор. Кроме того, при тайном голосовании постоянно существует проблема с подсчетом голосов. Во избежание критики и необоснованных негативных высказываний в адрес счетной комиссии мы предлагаем избирать главу Барнаула открыто», — цитирует Огнева пресс-служба «ЕР».
Присутствующие предложение поддержали.
Огнев подготовит проект решения думы.