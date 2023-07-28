Депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу

Причины
Военные жаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне», посетители из Госдумы «постоянно фотографируются, устраивают шоу», указывает Газета.Ru.
Вопросы возникли к тем, кто фотографируется возле танков и пушек. Но никаких конкретных фамилий не указано.
Запрет на поездки депутатов в зону боевых действий может быть связан с тем, что парламентарии могут случайно раскрыть позиции ВС РФ или получить ранения.
Ранее о «странных транзакциях» российских олигархов накануне спецоперации заявили в США.
Объем «подозрительных транзакций» оценили в десятки миллиардов долларов.
Бизнесмены перевели крупные суммы денег своим детям незадолго до включения в санкционные списки западных стран.
Так, представитель российской бизнес-элиты передал свои активы бывшей жене. Среди переписанного имущества числятся самолеты и яхты, говорится в отчете FinCen.
Имена российских предпринимателей не называют.