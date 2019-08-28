Депутаты АКЗС призвали бийских коллег к гибкости при при наказании за ошибки в декларациях

Депутаты всех фракций краевого Заксобрания встретились с бийскими коллегами 27 августа. Они разъяснили, каким будет порядок смягчения наказаний за нарушения при подаче данных о доходах и имуществе. Напомним, закон, предусматривающий это, был принят в России по инициативе «Единой России». 29 августа соответствующий закон намерены утвердить и в парламенте края.

Мероприятие прошло в Думе города Бийска 27 августа. Глава города Александр Студеникин пригласил большую делегацию краевых парламентариев и чиновников. Целью было, чтобы местным депутатам разъяснили принятые поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нововведения, инициированные зампредом Совета Федерации, Секретарём Генерального совета Партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, предусматривают дифференцированные меры ответственности за несущественные неточности в декларациях муниципальных депутатов. Например, предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие. Лишение мандата тоже остаётся, но как крайняя форма ответственности.

29 августа на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания в соответствии с федеральным законодательством будет приведено региональное. После этого порядок применения ответственности будет регламентирован и в муниципальных правовых актах. Именно для этого — чтобы сформировать у депутатов Думы города Бийска понимание, как регламентировать меры ответственности в муниципальных актах — и было организовано совещание. Ранее, 22 августа, вопрос о прекращении полномочий четырёх депутатов Думы стал причиной конфликта, из-за чего заседание было прервано.

Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань рассказала о том, как появилась идея этих нововведений и какой путь прошли поправки. Она напомнила, что их принятие проголосовали все четыре фракции Госдумы: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Норма сейчас сформулирована так, что есть возможность дифференцировать меры наказания, состав проступка в части недостоверности сведений в декларации, — сказала Стелла Штань. — Нет однозначного ответа на вопрос, является ли неуказание в декларации 3 рублей значительным нарушением, или может ли быть веским основанием для лишения мандата депутата за неуказанный в декларации нулевой счёт, который независимо от его желания открыли в банке, когда он брал ипотеку. Эти решения уже нужно будет принимать вам, муниципальным депутатам.

Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов сообщил, что после приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным будет разработан так называемый «модельный порядок» — рекомендация для муниципальных собраний по трактовке нарушений в декларациях о доходах и принятию мер по отношению к допустившим их. Трофимов призвал депутатов Думы города Бийска вносить предложения для этого «модельного порядка».

Депутаты Думы города Бийска Наталья Быкова, главный врач Бийского онкологического диспансера, согласилась, что подход к рассмотрению вопроса о лишении депутата полномочий должен быть гибким.

Не так давно изменилось законодательство, согласно которому больничные листы оплачиваются по-другому. И те, кто хорошо разбирается в вопросе, знают: чтобы указать полную информацию о доходах, уже недостаточно только справки 2-НДФЛ из бухгалтерии, а нужны ещё и документы из Фонда социального страхования, — объясняет Наталья Быкова. — А некоторые депутаты могут не разбираться в вопросе так глубоко и, таким образом, предоставить неверную декларацию. Веское ли это нарушение? Нужно к отдельным ситуациям относиться более лояльно.

Борис Трофимов подчеркнул, что вопросы о лишении полномочий депутатов, допустивших нарушения в подаче деклараций, должны рассматриваться не только гибко относительно каждого случая, но и без излишней политизированности.

Закон на федеральном и краевом уровне принимается без учёта конкретных персоналий, — говорит Трофимов. — Персоналии будут рассматриваться вами (муниципальными депутатами). Я считаю, что сейчас нужно биться за всех депутатов, независимо от партийной принадлежности.

Депутат АКЗС, руководитель Регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько призвал депутатов Думы Бийска возобновить нормальную работу парламента и сохранить работоспособность представительного органа.

Перед бийскими депутатами выступили также представители других фракций АКЗС: Евгения Боровикова от ЛДПР, Людмила Суслова от «Справедливой России» и Мария Прусакова от КПРФ.

Напомним, в Думе города Бийска будет решаться судьба четырёх депутатов: двоих от «Единой России» (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков), одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань подвела итог совещанию.