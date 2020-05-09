Депутаты «Единой России» в регионе принимают участие в акции «Парад у дома ветерана»

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслава Перерядова, в День Победы, во всех районах краевой столицы, во дворах, где живут ветераны, проходят небольшие праздничные концерты. Коллективы артистов и волонтеров исполняют военные песни, стихи, показывают сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок. Депутаты фракции, на своих округах, принимают участие в поздравлениях.

Сегодня депутаты фракции участвуют в поздравительных мероприятиях, а также общаются с ветеранами по телефону. Созвонился с ветераном войны Анной Дмитриевной Зуевой. Услышал трогательную историю её службы. В 20 лет пошла на фронт санитаркой. Выносила с поля боя раненных солдат. Она до сих пор в подробностях помнит день, когда тяжело раненного в живот красноармейца спасла только благодаря своей настойчивости — добилась, чтобы его прооперировали без очереди, и тем самым сохранила ему жизнь.