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Депутаты «Единой России» в регионе принимают участие в акции «Парад у дома ветерана»

В Барнауле представители партии участвуют в мини-концертах, организованных под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Депутаты «Единой России» в регионе принимают участие в акции «Парад у дома ветерана»
Депутаты «Единой России» в регионе принимают участие в акции «Парад у дома ветерана»
Пресс-служба партии "Единая Россия"

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслава Перерядова, в День Победы, во всех районах краевой столицы, во дворах, где живут ветераны, проходят небольшие праздничные концерты. Коллективы артистов и волонтеров исполняют военные песни, стихи, показывают сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок. Депутаты фракции, на своих округах, принимают участие в поздравлениях.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе
Вячеслав Перерядов:

Сегодня депутаты фракции участвуют в поздравительных мероприятиях, а также общаются с ветеранами по телефону. Созвонился с ветераном войны Анной Дмитриевной Зуевой. Услышал трогательную историю её службы. В 20 лет пошла на фронт санитаркой. Выносила с поля боя раненных солдат. Она до сих пор в подробностях помнит день, когда тяжело раненного в живот красноармейца спасла только благодаря своей настойчивости — добилась, чтобы его прооперировали без очереди, и тем самым сохранила ему жизнь.

Он добавил, что помимо поздравлений, депутаты выясняют у ветеранов, какую помощь оказать в условиях самоизоляции.

«Общаясь с Евгением Сергеевичем Муратовым, гвардии сержантом, воевавшим на Первом Украинском фронте, выяснил, что ему необходим слуховой аппарат. Вопрос решим в ближайшее время. Так же как и все остальные просьбы озвученные ветеранами», — подчеркнул Перерядов.

Добавим, что акция «Парад у дома ветерана» проводится во всех муниципалитетах региона. Так, к примеру, в Алтайском районе партийцы организовали «фронтовую агитбригаду» и устроили концерт во дворе участника Великой Отечественной войнв Николая Дмитриевича Вилкова.

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