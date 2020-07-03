В Госдуме предложили объединить всю оппозицию и создать двухпартийную систему

Во фракциях Госдумы пытаются найти баланс между «полюсами свободы и справедливости» при поиске будущей политической системы России, сообщает РИА «Новости» .

ЛДПР провела в Барнауле пикет против политики двойных стандартов США в отношении России и союзников. 14 июля 2010 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что после крушения СССР прошло не так много времени времени и современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе и ее политическая система.

По мнению первого замруководителя фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, Россия должна идти к двухпартийной политической системе.

«Все современные стабильные государства, они так или иначе двухпартийны. Те государства, которые формально многопартийны, они приходят обычно к двум блокам, соперничающим на выборах. Это и Германия, и Франция, и Италия. Потому что современное общество колеблется между двумя полюсами — полюсами свободы и справедливости», — сказал депутат.

По его мнению, в России уже есть предпосылки к созданию двухпартийной системы — все три оппозиционные парламентские партии вносят примерно одни и те же законопроекты и «примерно одинаково голосуют».

Таким образом, один из полюсов заняла бы «Единая Россия», а другой — объединенная партия, ко взглядам которой близки «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

При этом все люди, которые не поддерживают власть, могли бы голосовать за одну оппозиционную партию, а общая система оставалась бы стабильной.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также уверен, что наиболее успешно в России будет функционировать двух- или трехпартийная система. Кроме того, он отметил необходимость четкого разделения ветвей власти.

46-летний политик Владимир Жириновский среди рок-музыкантов: слева от него Александр «Чача» Иванов ( «НАИВ»), справа Александр Минаев ( он же Акакий Назарыч Зирнбирнштейн , «Тайм-Аут»), из-за плеча либерала-демократа выглядывает Валерий Ефремов ( барабанщик " открытые источники

«Вот сейчас мы добавили полномочия законодательной власти. Уже хорошо. Уже этот шаг сделали. Но судебная власть у нас все еще подмята под исполнительной властью. Надо ее сделать совершенно независимой. То же самое — прокуратура. Вот трудно нам ощутить, что она приносит большую пользу», — сказал Жириновский.

Он также подчеркнул необходимость решения вопроса территориального устройства — вместо деления на регионы ввести деление на губернии или области с географическими названиями. Например, не Мордовия, а Саранская губерния.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев поддержал слова президента о становлении российской политической системы. Он подчеркнул, что за эти годы Россия прошла «серьезный путь».

По его словам, поправки к Конституции приведут к переформатированию политической системы. На это, к примеру, повлияет то, что «если сейчас парламент принимает законы и может представлять, выражать интересы избирателей, он теперь будет нести перед избирателями гораздо большую ответственность за деятельность исполнительной власти».

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков предложил учитывать при реформировании политической системы опыт, наработанный в советское время. Но при этом выразил сомнение, что можно совместить две политические системы — сегодняшнюю и советскую.

«Самое главное — обеспечить динамичное развитие страны, только это гарантирует решение социальных проблем, только это гарантирует вопросы безопасности страны, и только в этом случае политическая система будет пользоваться доверием граждан», — сказал Новиков.

По мнению коммуниста, при реформировании политической системы нужно руководствоваться интересами развития и создания конкурентной среды «там, где она нужна».