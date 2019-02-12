Депутаты Госдумы одобрили «суверенный российский интернет» в первом чтении

Что это значит?

Если коротко, то закон позволит создать инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов. Депутаты утверждают, что речь не об изоляции Рунета. Главной задачей является его защита от «внешних угроз», пишет Gazeta.ru.

Один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос РИА Новости, при каких угрозах правительство РФ может отключить российский сегмент интернета, ответил: в законопроекте исчерпывающий перечень угроз перечислить невозможно. Угрозы можно выявить в ходе учений госорганов, операторов связи и владельцев технологических сетей.

Это, собственно, и наводит на мысли, что при отключении чиновники будут произвольно толковать понятие «угроза».

Интернет. Социальные сети СС0

Во сколько обойдется автономия

Сенатор Людмила Бокова, еще один соавтор, заявила: законопроект не потребует дополнительных средств, так как они уже заложены в утвержденном бюджете до 2021 года. Сумму она не назвала.

Между тем, источник «Интерфакса» сообщал, что в бюджете на ближайшие три года заложено 1,8 млрд рублей на исполнение закона.

А сам Андрей Клишас утверждал, что на реализацию инициативы нужно 20 млрд рублей. Он говорил, что на эту сумму предусмотрено финансирование в паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство.

Правда, изначально в законопроекте говорилось, что он не потребует бюджетных средств вообще.

Кто за и против

Законопроект внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой. 12 февраля «за» проголосовали 334 депутата, «против» — 47, воздержавшихся не было.

Против законопроекта выступала Счетная палата: ведомство отмечало, что в связи с исполнением требований документа есть риск роста стоимости товаров и услуг, поясняет РБК

За были Минкомсвязь, Роскомнадзор, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Россвязь и ФСО — они лишь предоставили к нему свои замечания. Правительство РФ его тоже одобрило. Но при условии, что он будет доработан ко второму чтению.