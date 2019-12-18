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Политика

Депутаты Госдумы подготовили проект возврата смертной казни

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести референдум об отмене моратория на смертную казнь.

Сергей Миронов в Барнауле 23 марта 2016 года.
Сергей Миронов в Барнауле 23 марта 2016 года.
Олег Богданов, altapress.ru

Фракция подготовила законопроект о возвращении этой меры.

Миронов напомнил, что в России нет закона, отменяющего казнь. В стране действует международный договор и решение Конституционного суда, пишет РИА Новости.

«Когда мы делаем такие заявления, мы, скорее, рассчитываем на некую дискуссию, потому что, с моей точки зрения, идеальным вариантом было бы проведение по этому вопросу референдума общероссийского», — подчеркнул он.

Большинство россиян поддерживают этот вид наказания по отношению к террористам и убийцам детей, считает парламентарий. Однако следует предусмотреть меры, защищающие от ошибок.

«Мы, в частности, говорили о том, что рассмотрение таких дел обязательно судом присяжных, по случайной выборке назначенным. И если суд присяжных признает виновным, то будет вынесен такой приговор, он не может приводиться в исполнение в течение года, пока Верховный суд с новым составом суда присяжных, совершенно другим, не пересмотрит ещё раз. И если он вердикт поддержит, тогда решение принимает», — рассказал Миронов.

И заключил, что сейчас идет не законотворческий процесс, а общественное обсуждение вопроса, пишет News.ru.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Исключительная мера

Смертная казнь была высшей мерой наказания в Советском Союзе. Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года — с момента вступления в Совет Европы.

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Сейчас в РФ смертная казнь законодательно не отменена, ее альтернативой является пожизненное заключение.

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