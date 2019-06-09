Депутаты Госдумы погуляли по туркластеру Барнаула и похвалили его

Семь депутатов Госдумы РФ (члены комитета по физкультуре и спорту) 8 июня прогулялись по барнаульскому туркластеру. Среди них был Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя комитета. Депутаты увидели что у территории есть перспективы стать широко востребованной. Об этом сообщил сайт краевого правительства.

Кроме Фетисова в состав делегации вошли Марат Бариев, Рима Баталова, Наталья Кувшинова, Бувайсар Сайтиев, Мурат Хасанов, Сергей Чепиков.

Они отметили, что кластер создан на основе «уникального историко-культурного насления» и имеет перспективу стать широко востребованным турпродуктом, привлечь поток гостей в Барнаул.

Марат Хасанов особо отметил меры, принимаемые для сохранения исторического облика Барнаула, реставрацию исторических зданий и объектов культурного наследия. Он выразил надежду, что эта работа будет продолжена.

Гости планировали осмотреть все три объекта, построенных в Барнауле по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011 — 2018 годы)» в Алтайском крае. До того, как пойти в кластер, они побывали в Парке спорта Алексея Смертина.

Депутаты также посетили спортивные объекты города Барнаула, осмотрели строительную площадку крытого катка с искусственным льдом Специализированной школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай», провели мастер-классы и встречи со спортивным сообществом региона.

Наталья Кувшинова рассказала, что в ходе рабочего визита депутатов на Алтай планируется обсудить вопросы влияния качественной социальной и спортивной инфраструктуры на привлечение молодых специалистов в малые города и сельскую местность. Все прозвучавшие предложения будут учитываться в работе профильного комитета Госдумы.

Барнаульский туркластер в цифрах

В барнаульский туркластер с 2015 года инвестировано 4 млрд рублей, в том числе 674,6 млн рублей — средства федерального бюджета, 550,6 млн рублей — средства консолидированного бюджета Алтайского края, 2,84 млрд рублей — частные инвестиции.

Техническая готовность кластера составляет 100%. Введено в эксплуатацию 11 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, создано 38 туристских объектов. Развитие проекта планируется продолжить.