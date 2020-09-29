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Политика

Депутаты Госсобрания Республики Алтай начали процедуру импичмента главы региона

14 депутатов депутатов Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай внесли на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину, сообщает ТАСС.

Глава Алтая Олег Хорохордин.
Глава Алтая Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

«14 депутатов на сессии внесли вопрос о вотуме недоверия главе <региона>", — сказал собеседник агентства.

С таким предложением выступил руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев и еще 13 депутатов, пишет politsib.ru.

Мотивы отразили в обосновании, которое передали председателю парламента.

Депутаты упрекнули Хорохордина в том, что он скрывает проблемы региона за «победными» докладами и замалчиванием болевых вопросов, пишет Тайга.инфо.

«В чем вы поднаторели, так это в обвинении нас в лукавстве», — считают парламентарии.

Депутаты связывают этот шаг с «систематическим неисполнением» руководителем субъекта своих обязанностей.

Предложено собрать по этому поводу внеочередную сессию.

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