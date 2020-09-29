Депутаты Госсобрания Республики Алтай начали процедуру импичмента главы региона

«14 депутатов на сессии внесли вопрос о вотуме недоверия главе <региона>", — сказал собеседник агентства.
С таким предложением выступил руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев и еще 13 депутатов, пишет politsib.ru.
Мотивы отразили в обосновании, которое передали председателю парламента.
Депутаты упрекнули Хорохордина в том, что он скрывает проблемы региона за «победными» докладами и замалчиванием болевых вопросов, пишет Тайга.инфо.
«В чем вы поднаторели, так это в обвинении нас в лукавстве», — считают парламентарии.
Депутаты связывают этот шаг с «систематическим неисполнением» руководителем субъекта своих обязанностей.
Предложено собрать по этому поводу внеочередную сессию.