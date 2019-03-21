Депутаты алтайского города ополчились на председателя комитета по ЖКХ

На очередной сессии райсовета депутатов Каменского района засомневались в компетентности председателя комитета по ЖКХ Виктора Попова. Причиной стал чуть не сорвавшийся отопительный сезон и опасения по поводу прохождения следующего, сообщают «Каменские известия».

После выступления и.о. главы администрации района Евгении Гордиенко с отчетом о проделанной работе, депутаты принялись обсуждать вопросы сферы ЖКХ. Народные избранники обратили внимание, что ответственный за это Виктор Попов вновь на сессии не присутствует. Вместо него выступал замглавы района Алексей Жихаренко.

Депутаты задали вопросы о ходе нынешнего отопительного периода и возможных рисках срыва следующего. Также подняли проблемы содержания дорог и несвоевременной уборке снега. На это Гордиенко ответила, что председатель комитета по ЖКХ не единожды привлекался к дисциплинарной ответственности.

Депутаты задались вопросом, соответствует ли Виктор Попов занимаемой должности, а с мест некоторые предлагали и.о. главы района уволить его.

Напомним, в конце 2018 года в Камне-на-Оби ввели режим ЧС, объясняя это необходимостью создания неснижаемого запаса топлива на котельных в период праздничных дней и новогодних каникул. Однако жители уже тогда жаловались на холод в квартирах. Температура понижалась в школах и детских садах.