Депутаты на сессии перепутали кнопки и крайне возмутили главную алтайскую коммунистку

У депутатов Алтайского краевого Заксобрания на сессии 26 июня возникла заминка с принятием изменений в Кодекс края о выборах. Принимать решение пришлось дважды, что очень возмутило главу фракции КПРФ и она рассказала, что будет происходить, если «пар не будет выходить через свисток».

Какие вносили изменения

Проект закона предполагает расширить перечь лиц, которые не могут идти на выборы. Например, убившим двух и более человек, мошенникам, тем, кто применил насилие в отношении представителей власти и так далее, при наличии неснятой и непогашенной судимости.

Изменения коснулись также порядка сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов. При проставлении подписи и даты избиратель должен собственноручно вписать свои фамилию, имя и отчество. Раньше своей рукой нужно было только поставить подпись.

Также авторы законопроекта уточнил порядок досрочного голосования и внесли ряд других изменения.

Оппозиция возмущается и воюет с «ЕР»

Глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов заявил, что изначально законопроект предполагал совершенствование процедуры сбора подписей, но ко второму чтению «силами депутатов фракции „Единая Россия“ в Госдуме туда напихали все, что можно».

«И досрочное голосование везде и всюду, и на придомовых территориях, и электронное голосование. Все это было сделано в нарушение регламента, за день до второго чтения, почему депутаты трех фракций и проголосовали против», — заметил Молотов.

Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова поддержала коллегу. Она добавила, что принятие такого закона похоже на «издевательство».

«Власть сегодня оправдывается необходимостью нашей безопасности, садит нас дома, запрещает проведение элементарных публичных мероприятий. И в этих условиях принимает законы, которые серьезным образом ограничивают наши права», — считает она.

Особенно Прусакову возмутил перечень ограничений для кандидатов в депутаты.

«Мы ставим на одну ступень людей со статьей за убийство двух человек, содержание борделей и за неоднократное нарушение проведения собраний. То есть я как руководитель оппозиционной партии, организатор мероприятий, даже не протестных, а просто встреч, становлюсь на одну ступень с человеком, который убил двух и более людей? Вы отдаете себе отчет, что лишаете людей хотя бы минимального участия в политической жизни? Если пар не будет выходить через свисток, то снесет всю крышечку», — высказалась коммунистка.

Сюрприз для Прусаковой

Закон депутаты не приняли, в зале раздались жидкие аплодисменты и начался перерыв, после которого обрадовавшуюся оппозицию ждал сюрприз.

Как выяснилось, несколько депутатов запутались и проголосовали неправильно. По регламенту АКЗС в таком случае возможно переголосование. Зампред краевого парламенте Сергей Серов объявил новое голосование. И что вы думаете — закон приняли.

«О каком можно говорить электронном голосовании, о какой честности, если сегодня вы на глаза у людей так нагло меняете порядок проведения?» — возмутилась Мария Прусакова.

Отметим, что сессия проходит в дистанционном формате. Депутаты, которые ошиблись с кнопками, были на площадках в районах.