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Политика

Депутаты не без вопросов приняли отчет новоиспеченного главы Барнаула

Депутаты Барнаульской гордумы проголосовали за принятие отчета главы города Вячеслава Франка.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Анна Зайкова.

«Против» выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия», раскритиковав доклад Франка.

«Кредит доверия» дали новому главе в ЛДПР. Руководитель фракции Алексей Скосырский отметил, что по сути Франк отчитывался за период, в который практически не руководил. Поэтому «жириновцы» решили занять компромиссную позицию.

«Единороссы» выступили «за», поблагодарив администрацию за сотрудничество. В итоге отчет приняли.

В докладе Вячеслав Франк говорил об основных социально-экономических показателях, размерах бюджета, демографии, здравоохранении, реализации нацпроектов, дорогах и инфраструктуре.

Он отметил и ряд проблем в городе. Это трудности с уборкой снега в период аномальных снегопадов. Причиной этому он назвал недостаток техники и дворников.

Также есть серьезные проблемы с общественным транспортом, в частности, это износ подвижного состава. Чтобы решить все в один момент, у властей города нет средств, сказал он.

Подробнее об этом — в следующих материалах altapress.ru.

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