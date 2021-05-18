Депутаты обсудили возвращение на краевой уровень права отлова бродячих животных

На совещании в АКЗС обсудили организацию отлова и содержания бродячих животных, сообщает пресс-служба краевого парламента. Эта проблема обострилась во многих городах и районах Алтайского края.

В 2016 году полномочия по отлову и содержанию бездомных животных в крае передали органам местной власти. На эти цели из краевой казны выделяется порядка 16 млн рублей ежегодно, но почти половина возвращается обратно в бюджет.

Это происходит потому, что деньги должны быть использованы на отлов, содержание, лечение и стерилизацию животных, но приютов в крае почти нет.

Еще три года назад депутатам предлагали поэтапно решать проблему и строить приюты, но до сих пор ничего не реализовано.

«К нам в Законодательное Собрание от Первомайского района поступила законодательная инициатива, согласно которой полномочия по отлову и содержанию бродячих животных предлагается вернуть с муниципального на краевой уровень», — рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

Часть средств, которые направляются в муниципалитеты, можно было бы направить на создание межмуниципальных приютов, куда впоследствии помещались бы отловленные животные, пояснил зампредседателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин.

Краю нужно не меньше трех таких учреждений.

Романенко поручил комитету изучить опыт других регионов и заявил, что намерен обсудить ситуацию с губернатором и правительством.