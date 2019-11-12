Депутаты обсудят инициативу о доступе в интернет по паспортам

Депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда предложено обсудить идею о введении обязательной регистрации по паспорту при входе интернет.

Автор инициативы — президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, сообщает ТАСС.

В профильном думском комитете по информполитике готовы инициировать дискуссию по этой теме, но считают необходимым сначала узнать мнение о ней самих россиян.

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность, — говорится в обращении главы ассоциации.

Регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей, уточняется в тексте.

По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом, пишет znak.com. «Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во Всемирную паутину, — указывается в письме.

«Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет», — пишет автор идеи.

«Представляется, что в условиях глобального противостояния на геополитической арене неконтролируемые действия в интернете могут повлечь необратимые последствия как в сфере экономического развития страны, так и в части политической стабильности», — заключил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) назвал данную инициативу актуальной.