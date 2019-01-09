Депутат Госдумы потребовал прояснить ситуацию с возможной передачей Курил Японии

«Что за российско-японский гамбит тут готовится и в ближайшее время будет разыгран, эта мощнейшая партия? Нет никакой информации, что нам говорить избирателям?» — поднял вопрос на заседании Госдумы депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

Депутат подчеркнул, что хотел бы обсуждать этот вопрос на площадке Госдумы.

«А не ждать, когда выступит наш МИД, который за последние годы лошадью так находил, что и слону столько не перетоптать в посудной лавке», — эмоционально возмутился Нилов.

Вслед за этим он предложил пригласить в Госдуму для обсуждения этого вопроса не представителей МИД, а «людей, которые действительно готовят какое-то прорывное решение».

«Но я слабо верю, что Япония может самостоятельно принимать стратегические решения без мнения своего главного партнера и союзника — США. Поэтому, если говорить о мирном договоре между РФ и Японией, то он должен быть за тремя подписями, а это будет очень сложно сделать», — заключил Нилов.

9 января Госдума начала свою работу в рамках весенней сессии.