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14 мая
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Политика

Депутаты предложили убрать статью из УК об оскорблении представителя власти

Депутаты Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает исключить из Уголовного кодекса РФ статью 319 («Оскорбление представителя власти»).

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

«Внести в Уголовный кодекс РФ следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить», — сказано в документе.

В пояснительной записке парламентарии пишут, что статья 319 УК РФ «не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы», поэтому, на их взгляд, «достаточны меры наказания, предусмотренные КоАП РФ», пишет znak.com.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В текущей формулировке по статье 319 грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.

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