Депутаты предложили убрать статью из УК об оскорблении представителя власти

«Внести в Уголовный кодекс РФ следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить», — сказано в документе.
В пояснительной записке парламентарии пишут, что статья 319 УК РФ «не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы», поэтому, на их взгляд, «достаточны меры наказания, предусмотренные КоАП РФ», пишет znak.com.
Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
В текущей формулировке по статье 319 грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.