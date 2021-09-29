Депутаты проголосовали за отставку мэра сибирского города-миллионника

Оксана Фадина подала заявление о досрочном сложении с нее полномочий в связи с избранием депутатом Государственной думы, пишет newsomsk.ru.

Депутаты горсовета единогласно постановили принять отставку мэра.

29 сентября станет для Оксаны Фадиной последним рабочим днем в роли руководителя города.

Оксана Фадина — первый мэр Омска, избранный не горожанами на прямых выборах, а депутатами после конкурсного отбора претендентов, пишет ngs55.ru. Виктор Шрейдер, который был мэром Омска с 2005 по 2011 год, также ушел в отставку после избрания депутатом Госдумы.

С 30 сентября до избрания нового главы города врио мэра будет первый заместитель мэра и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.