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Политика

Депутаты проголосовали за отставку мэра сибирского города-миллионника

29 сентября на пленарном заседании Омского городского совета обсуждался вопрос отставки мэра города.

Оксана Фадина, мэр Омска.
Оксана Фадина, мэр Омска.
кадр из видео ГТРК "Иртыш".

Оксана Фадина подала заявление о досрочном сложении с нее полномочий в связи с избранием депутатом Государственной думы, пишет newsomsk.ru.

Депутаты горсовета единогласно постановили принять отставку мэра.

29 сентября станет для Оксаны Фадиной последним рабочим днем в роли руководителя города.

Оксана Фадина — первый мэр Омска, избранный не горожанами на прямых выборах, а депутатами после конкурсного отбора претендентов, пишет ngs55.ru. Виктор Шрейдер, который был мэром Омска с 2005 по 2011 год, также ушел в отставку после избрания депутатом Госдумы.

С 30 сентября до избрания нового главы города врио мэра будет первый заместитель мэра и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

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