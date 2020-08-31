Депутаты решили защитить россиян от преследования в соцсетях

Документом предполагается наделить правоохранительные органы и судейский корпус полномочиями по защите пользователей сети от киберсталкинга.
Речь идет о людях, присылающих сообщения с угрозами, которые нередко из электронных переходят в реальные, первый зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.
В качестве примера парламентарий привел пример, когда люди обращались в полицию после угроз, однако «тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде „когда убьют — тогда и приходите“. В итоге людям наносили и физический вред, и убивали».
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко назвал отвратительными и недопустимыми травлю в соцсетях и «суды Линча» в интернете, пишет Lenta.ru.
Поэтому, необходимо «поставить определенные барьеры, чтобы оградить людей от любых форм травли».