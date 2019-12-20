Депутаты самого скандального района Алтайского края вновь сорвали сессию

Депутаты Каменского района сорвали сессию, на которой они должны были принять бюджет, распределить выделенные из краевой казны деньги на мусорные контейнеры и решить другие важные для жителей района вопросы. На заседание не явилось и половины народных избранников, причем сессию проигнорировали и представители партии власти.

Последняя в 2019 году сессия Каменского райсовета была назначена на 14:00 20 декабря. Однако, как сообщил нам источник, близкий к администрации района, на сессию пришли всего семь из 19 депутатов. Не пришли и члены фракции «Единая Россия».

Предполагалось, что депутаты примут бюджет на 2020 год и внесут изменения в бюджет-2019. Еще в октябре по распоряжению правительства края району выделено 6,3 млн рублей на закупку мусорных контейнеров.

Чтобы их распределить, надо было внести изменения в районный бюджет, но уже два месяца это по разным причинам не удается.

Не удалось и на этот раз. Тем временем, как говорят в районе, цены на контейнеры выросли уже примерно на 30%. Более того, накануне сессии в районе поговаривали, что якобы депутаты готовятся вновь отстранить от должности и.о. главы района Евгению Гордиенко и этот вопрос будет внесен в повестку прямо в ходе заседания. Но проверить серьезность их намерений сегодня не удалось — сессия сорвана.

Камень-на-Оби

С чем связан срыв очередной и весьма важной для района сессии, точно пока неизвестно. Руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Штрак не нашел времени поговорить с altapress.ru - был занят.

Председатель Каменского районного собрания Виктор Кашицин подтвердил, что 20 декабря на сессию пришли только семь человек, и, по его словам, причины были объективными — по крайней мере у части депутатов: «Пять человек уехали в командировку».

В ближайшее время планируется назначить новую дату заседания. Когда оно состоится, Кашицин пока не знает, так как решение не принято.

Около месяца назад каменские депутаты тоже сорвали сессию — но внеочередную. В повестке дня тогда были вопросы, связанные с налоговыми поступлениями, но явились только пять депутатов.