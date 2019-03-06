Депутаты в десятки раз увеличили штрафы за фейковые новости

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об ответственности за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме «явное неуважение» к обществу, государству, госорганам и гос символам. Максимальный штраф за это увеличен в десятки раз.

Что такое фейки?

Фейковыми новостями называют информацию, которую размещают под видом достоверной, но она заведомо ложная.

Насколько увеличили штрафы?

Изначально авторы законопроекта установили максимальный штраф в 5 тыс. рублей. Но теперь за публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юридических — до 500 тыс. рублей.

При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн рублей, при тяжких последствиях — до 1,5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Какие еще внесены поправки

Согласно новым поправкам, принятым 6 марта депутатами Госдумы, сетевым СМИ дали возможность самим удалять ложную информацию, чтобы избежать блокировки.

Депутаты внесли поправки и в законопроект о неуважении к власти. Они потребовали, чтобы Роскомнадзор уведомлял ресурс в течение суток до блокировки. Кроме того, они уточнили, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность», информирует РБК.

Что еще известно об этом?

Сноб сообщает, что депутаты определили порядок действий по законопроекту о наказании за проявление неуважения к госсимволам в интернете. Предполагается, что Роскомнадзор через провайдера будет уведомлять автора о необходимости удалить оскорбительную информацию, в противном случае — ресурс будут блокировать. Поиском запрещенной к публикации информации начнет заниматься прокуратура.