Депутаты, власть и общественники обсудили развитие волонтерства на Алтае

В Алтайском краевом Законодательном собрании прошел круглый стол, посвященный мерам господдержки волонтерства и волонтерских организаций. В обсуждении приняли участие представители исполнительной власти, краевые и барнаульские депутаты и сами волонтеры. Мероприятие инициировала фракция «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС.

Участники мероприятия узнали, как выстраивается работа между органами государственной власти и волонтерами в регионе, какими нормативными актами это регулируется, какую функцию выполнят Алтайский ресурсный Центр добровольчества.

Волонтеры поделились опытом, рассказали о мерах поддержки которые получают в рамках своей деятельности. Также акцентировали внимание на проблемах, с которыми сталкиваются на практике. Так, социалистка, руководитель «Высоты» (занимается военным волонтерством) Ольга Чехонадских отметила, что волонтерской деятельностью слабо охвачен сегмент населения в возрасте от 30-40 лет. Для наибольшей вовлеченности, считает она, необходимы механизмы мотивации, заинтересованности.

Депутат АКЗС и модератор круглого стола Людмила Суслова предложила учредить на региональном уровне почетный знак, который будет предоставляться заслуженным волонтерам, создать Доску почета. От руководителя общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксаны Молодых поступило предложение снизить требования к стажу при присвоении звания «Ветеран труда» для заслуженных волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду».

Добровольный труд не за звания, награды и финансирование, а из желания помогать государству в тех важных направлениях, в которых они работают, а вместе с бюджетными средствами в волонтерские организации придет и контроль, и отчетность. И это уже будет совершенно иной вид деятельности, — цитируют социалисты представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Александра Евстигнеева.

Представители «СРЗП» отметили, что их депутат в АКЗС Евгения Боровикова выразила опасение в том, что излишнее поощрение, тем более финансовое, может повлечь рост числа недобросовестных организаций, которые будут руководствоваться не добрыми помыслами, а исключительно меркантильными целями.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что поддержкой волонтерства и его развитием, безусловно, нужно заниматься и подходить к этому вопросу комплексно. Все предложения, озвученные на круглом столе, будут обобщены для дальнейшего их запуска в жизнь.

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