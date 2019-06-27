Алтайские депутаты «зарубились» при обсуждении закона о бесплатных участках для многодетных семей

Власти Алтайского края придумали, как сократить очередь многодетных семей на бесплатные земельные участки. 26 июня депутаты приняли поправки в закон, которые позволяют такой семье самой подобрать себе участок, подать заявление в местную администрацию и получить его в собственность. При этом депутаты опасаются коррупции и неравенства.

В чем проблема?

Сегодня в крае в очереди на получение бесплатных земельных участков стоит 11,6 тысяч семей, в Барнауле — 4,7 тысяч. Всего участков, которые местные власти предлагают гражданам, — 1595, в Барнауле — 5.

Главная причина такого дефицита — отсутствие свободной земли, обеспеченной водой, электричеством и другой инфраструктурой. «Пустой» участок власти по закону не имеют права предложить жителям края, а денег на оснащение у них нет. Для создания инфраструктуры требуются миллиардные инвестиции.

Новая норма, надеются в правительстве, должна существенно сократить очередь.

Малоэтажка. Коттеджи. Анна Зайкова

Что предлагает новый закон?

По словам Елены Зинковой, начальника имущественного управления края, семья, претендующая на получение участка, может сама подобрать его себе — не из списка предлагаемых местными властями. Затем подать заявление в местную администрацию (города или района). Там его рассмотрят по нормам Земельного кодекса, где есть статья о предоставлении участка без торгов. «Она нам идеально подходит», — сказала Зинкова.

Елена Зинкова,

начальник управления имущественных отношений Алтайского края:

Если этот участок допускает строительство индивидуального жилого дома, проходит по градостроительным параметрам, землеустроительным нормам, находится в соответствующей территориальной зоне, то заявитель получает участок и снимается с очереди.

Но если семье предоставят такой участок, а на нем полностью или частично нет инфраструктуры, то власть уже не должна ее подводить, сказала Зинкова. Это становится головной болью самого собственника.

Сессия АКЗС. Анна Зайкова.

Какие сомнения терзают депутатов?

Проект вызвал активные споры среди депутатов и большие сомнения у них. Условно говоря, барнаульская многодетная семья может присмотреть себе участок и на ул. Ляпидевского на Горе или в других элитных частях города и претендовать на его получение бесплатно. В связи с этим возникают и коррупционные риски.

Наиболее развернуто о своих сомнениях рассказал лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов. Он подчеркнул, что в целом концепция закона, направленная на то, чтобы решать жилищные проблемы многодетных семей и двигать очередь, ему импонирует. Однако сам документ он считает «сырым».

По его мнению, исполнительная власть таким образом отдает на откуп самим очередникам формирование перечня участков: «Хотя она сама, если пытается исполнить федеральный закон, могла бы сформировать и такие участки, и предлагать их очередникам».

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Владимир Семенов,

лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте:

У меня возникли три проблемы. Первое. Если я очередник, могу я организовать поиск таких участков за деньги? Поручить это сделать работнику администрации или другим специально обученным людям. Второе. А могу я как предприниматель организовать поиск таких очередников? В Барнауле речь может идти о сотнях гектаров для них. Могу я найти 3−5-10 таких семей, а потом у них выкупить участки? Или выкупить сразу, оформив должным образом документы? Могу. Третье. У нас все равны по этому закону: и малоимущие, и немалоимущие. Если я совсем малоимущий, значит ли это, что я автоматически попадаю в неравные условия с состоятельными очередниками? Участки будут получать те, у кого есть финансовые или иные возможности. Про иные возможности можем рассуждать долго.

По мнению Семенов, чтобы принять закон в окончательном чтении все эти сомнения и пробелы нужно устранить. Но Елена Зинкова просила принять закон в двух чтениях сразу. При поддержке других фракций это удалось сделать.

Почему в итоге закон приняли?

При этом депутаты от «Единой России», например, сообщили, что тоже много дискутировали. Спикер АКЗС Александр Романенко признался даже, что тоже сначала склонялся в строну решения «не торопиться». Однако нашел доводы исполнительной власти убедительными.

Сессия АКЗС , 25 мая 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Он подчеркнул, принятие документа не помешает и депутатам, и правительству вместе в дальнейшем продолжить работу над ним. В первую очередь — провести большую разъяснительную работу на местах.

«Любые варианты хороши, чтобы хоть как-то идти вперед по этому вопросу», — сказал Романенко.

Его поддержала Стелла Штань, представитель губернатора и правительства в парламенте:

«Мы как раз хотим предоставить дополнительное право многодетным семьям решать свои жилищные вопросы. Для того, чтобы понять, как работать, нам нужно внести изменения в законодательство. Без этого мы двигаться не можем. Мы готовы отработать с депутатам правила поведения для муниципалитетов».

За проект закона во втором чтении проголосовали 54 депутата, воздержались 10.