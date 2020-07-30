14 депутатов проверят на наличие иностранного гражданства

Речь идет о тех людях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов.
Всего в запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значится 14 депутатов Госдумы, следует из документа, имеющегося в распоряжении «Интерфакса».
В «списочном составе» — Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы.