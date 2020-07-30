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Политика

14 депутатов проверят на наличие иностранного гражданства

В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.

Депутат Вячеслав Фетисов побывал на Алтае
Депутат Вячеслав Фетисов побывал на Алтае
Ирина Пергаева

Речь идет о тех людях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов.

Всего в запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значится 14 депутатов Госдумы, следует из документа, имеющегося в распоряжении «Интерфакса».

В «списочном составе» — Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы.

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